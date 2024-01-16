"سي إن إن": فوز ترامب الساحق بولاية أيوا بمثابة عرض مذهل للقوة

وصفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا الأمريكية بأنه أكثر عودة مذهلة في التاريخ السياسي الأمريكي.

وأشارت الشبكة، إلى أن فوز ترامب في أيوا تاريخي ويظهر هيمنة مطلقة على حزبه، ومن خلال حصوله على 50٪ من الأصوات في أكبر فوز في تاريخ المجلس الانتخابي للحزب، فإن ترامب في طريقه للفوز بترشيح ثالث على التوالي لحزبه، كما أظهر فوزه في أيوا سيطرته على الحزب الجمهوري بالكامل.

وقال ترامب بعد فوزه: "الليلة الكبيرة ستكون في نوفمبر، عندما نستعيد بلدنا،" واستقبله الحشد من أنصاره بهتافات "ترامب، ترامب، ترامب" تحت شاشتين كتب عليهما "ترامب يفوز بولاية أيوا".

ولفتت الشبكة إلى أن فوز ترامب في أيوا مذهل لسبب آخر، حيث فاز على الرغم من 91 تهمة جنائية ومشاكل قانونية أخرى تهدد حريته وثروته.

كما يظهر فوز ترامب مدى شعبيته بين الناخبين الجمهوريين الأكثر التزاما، ونجاحه في الاستفادة من محنته القانونية وفشل منافسيه في استغلال محنته القانونية ضده.

وبالإضافة إلى ذلك، يظهر فوزه في في أيوا أيضا مدى نجاح استراتيجيته بإنكار نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي أسفرت عن فوز الرئيس الحالي جو بايدن، حيث استطاع ترامب إقناع ملايين الناخبين الجمهوريين بأنه طرد بشكل غير قانوني من السلطة في عام 2020.

ولم يكن تعهد ترامب بالفوز بولاية ثانية مخصصة "للانتقام" من أعدائه وتحذيراته من أن المهاجرين "يسممون دماء" أمريكا سبب في خسارته في أيوا. وبدلا من ذلك، استخدم ترامب الذي حاول قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة للبقاء في السلطة، الديمقراطية بشكل أكثر فعالية بكثير من أي من خصومه الجمهوريين للفوز بتأييد انتخابي من ناخبي الحزب الجمهوري الذين يريدون عودته إلى البيت الأبيض.

فيما علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، علي فوز ترامب في في أيوا، بأن ترامب هو المرشح الأوفر حظا لنيل أصوات الحزب الجمهوري، ليكون منافسا جديدا ضد بايدن في نوفمبر المقبل.

ودعا بايدن أنصاره إلى التبرع لحملته الانتخابية، بحسب ما ذكرت شبكة "الحرة" الأمريكية.

ويشار إلى أن رون ديسانتيس حل وصيفا لترامب في انتخابات الحزب الجمهوري بولاية أيوا، متقدما بفارق ضئيل على نيكي هايلي ومتخلفا بفارق شاسع عن ترامب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.