أجرى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في يومها الرابع بلجنة مدرسة الزهور للتعليم الأساسي بالقرية 23 التابعة لقطاع البنجر التعليمي أقصى شرق المحافظة، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة العلوم.

وأطمأن وكيل تعليم مطروح على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة العلوم واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وفق مواصفات الورقه الامتحانية.

ومن خلال اتصال تليفونى مع إسماعيل جاتو وكيل المديريه رئيس غرفة العمليات، اطمأن مدير المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من كافة المشاركين فى أعمال الامتحانات مع الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وفى ذات السياق، قام جمال قنديل مدير عام التعليم العام بجولة تفقدية مفاجئة في عدد من اللجان الامتحانية بإدارة الضبعة؛ لمتابعة انضباط العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية، وذلك وفق تعليمات وكيل الوزارة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار جولاته الميدانية المفاجئة لكافة اللجان الامتحانية المائة والعشرين بأرجاء مطروح؛ لمتابعة انتظام العملية الامتحانية وتحقيق الانضباط بجمبع اللجان وتوافر المناخ التربوي الملائم وبما يصب في صالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الإعدادية بقطاع البنجر

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