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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الدفاية السبب.. معاينة النيابة لحريق شقة مصر القديمة: التهم الشقه بأكملها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت نيابة مصر القديمه الجزيية، بندب الأدلة الجنايية، لفحص حريق شب داخل عقار مكون من ٣ طوابق، لكشف ملابسات الحادث وحصر التلفيات الناجمة عنه.

وكشفت المعاينة الأولية والتحريات، أن الحريق نتيجة ماس كهربائى بسبب ضغط المدفئة الكهربائية، وأسفر عن التهام شقة بأكملها.

ونشب حريق فى عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة مصر القديمة وهرعت سيارات الأطفاء لإخماده.

وكانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق بعقار سكنى بشارع الساحه الشعبيه بمنطقة كوم غراب بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة مدعومة بسيارات أطفاء واسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بالطابق الثانى لعقار مكون من 3 طوابق وجاري إخماده.

نيابة مصر القديمة حريق شب داخل عقار ماس كهربائي