مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بالقليوبية

لقى شخص مصرعه، صدمته سيارة في شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وتوفى إثر تعرضه لنزيف في البطن.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر، وجار ضبط السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، إشارة من المستشفى بوصول "أشرف.ا.ا " 49 سنة، عامل، جثة هامدة، إثر عدة إصابات ووجود نزيف داخلي بالبطن ادعاء حادث تصادم.

جرى إخطار مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء سير المتوفي على طريق "التل - شبين القناطر"، صدمته سيارة ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وجار ضبط السيارة وقائدها، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.