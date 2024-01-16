انطلاق أول حملة تبرع بالدم بمجمع السويس الطبي

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، عن انطلاق أول حملة للتبرع بالدم بمجمع السويس الطبي اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة السويس.

وأوضح الحفناوى فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن الحملة تُقام فاعلياتها أيام 17,18 يناير الجاري من العاشرة صباحًا إلى السادسة مساءً أمام مبنى العيادات الخارجية بالمجمع.

كما لفت إلى أن التبرع يتم داخل سيارة التبرع التابعة للمركز الإقليمي، داعيًا أهالي السويس بالمشاركة والتبرع بالدم إنقاذاً للأرواح.

وجدير بالذكر أنه يتم عمل فحص طبي وتحاليل مجانيه للمتبرعين للإطمئنان على سلامتهم وأن عملية التبرع بالدم آمنة.