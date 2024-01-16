"اقتصادية النواب": طرح موازنة 24/25 للحوار المجتمعى تعكس حرص الدولة على تحديد أولويات الإنفاق

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزارة المالية عن إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/ 2025 لتحديد أولويات الإنفاق العام، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة، خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الاستفادة من الموارد وفى نفس الوقت تحديد أولويات الإنفاق فى ظل التحديات الراهنة.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الفترة الراهنة العالم أجمع يشهد تحديات اقتصادية غير مسبوقة، انعكست آثارها على جميع اقتصاديات الدول، ومن ثم يجب العمل على تعزيز مسارين، الأول زيادة الإنتاج ويكون ذلك من خلال تشجيع الاستثمار وجلب المزيد من المستثمرين والاستفادة من المشروعات القومية والبنية التحتية والفرص الاستثمارية المتاحة والتسويق الجيد للاستثمار فى ظل ما نشهده من تسهيلات و تيسيرات وحوافز غير مسبوقة خلال السنوات الاخيرة.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن المسار الثانى يتمثل فى تحديد أولويات الانفاق، وذلك بداية من ترشيد الاستهلاك ووضع أولويات للانفاق فى ظل ما نشهده من تحديات، مشيدا بحرص القيادة السياسية على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة طوال الوقت ولعل آخرها توجه المالية بضرورة بحث حزمة من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية، وفى حقيقة الأمر ملف الرعاية الاجتماعية شهد اهتماما غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الصناعة من الملفات الحيوية ، إضافة للسياحة، والاستثمار فى مختلف القطاعات، قائلا:" يجب تعزيز موارد الموازنة العامة والاستفادة من كل المقومات التى تمتلكها الدولة المصرية، إضافة لتعزيز دور القطاع الخاص وأن يكون له دور قوي وملموس فى دعم الاقتصاد الوطني والاستفادة من الحوافز والتيسيرات المتاحة".