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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. بركان أيسلندا المرعب يبتلع المنازل ويحول بلدة إلى كتل من رماد

بركان آيسلندا المرعب
بركان آيسلندا المرعب يبتلع المنازل
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لالتهام الحمم المتدفقة من بركان في شبه جزيرة "ريكيانيس"، منازل عدة في بلدة غريندافيك الأيسلندية القريبة، حيث أُجلي السكان ليلاً بصورة عاجلة.

وتظهر المشاهد التي تم التقاطها عبر طائرة بدون طيار، مدى الضرر الناجم عن الحمم البركانية المنبعثة من الأرض، بعد فتح شقين في مكان قريب من ميناء البلدة.

وقال الرئيس غودني يوهانسون في خطاب متلفز ليلة الأحد، إن "فترة عصيبة من الاضطرابات بدأت في شبه جزيرة ريكيانيس"، حيث عاود البركان الذي ظل خامدا لفترة طويلة نشاطه.

وثار البركان للمرة الثانية خلال أقل من شهر صباح الأحد، وكانت السلطات قد أمرت السكان بمغادرة بلدة غريندافيك لصيد الأسماك قبل ساعات من وقوع الزلزال، حيث تنبأت مجموعة من الزلازل الصغيرة بحدوث ثوران وشيك.

جزيرة ريكيانيس الزلزال البركان الحمم البركانية صيد الاسماك