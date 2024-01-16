قصور الثقافة تقدم مختارات قصصية مترجمة حول العالم بمعرض الكتاب

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال سلسلة آفاق عالمية كتاب مختارات قصصية مترجمة من حول العالم لمجموعة من المؤلفين، ترجمة شباب المترجمين من مختلف الجامعات المصرية، ويندرج هذا الكتاب تحت مشروع كشاف المترجمين الذى يتبناه المركز القومى للترجمة.

كما تنشر السلسلة لمجموعة بارزة من المترجمين، وتصل هذا العام لأكثر من 11 كتابا مترجما من مختلف اللغات.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.