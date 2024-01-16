اليوم.. 5 طلبات إحاطة على طاولة «نقل النواب»

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة 5 طلبات إحاطة.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:
- طلب النائب محمد عوض السيد، بشأن عدم تنفيذ توصية لجنة النقل والمواصلات بإزدواج الطريق الساحلى من رأس سدر حتى أبو صويرة بطول 7 كم.
- طلب النائب أسامة فتحى، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى علوى على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى أمام مزلقان بلتان مركز طوخ بمحافظة القليوبية وذلك لمنع وقوع حوادث، وتعطيل حركة الطريق الزراعى. (استكمال مناقشة)
- طلب النائب عادل عامر، بشأن الحاجة إلى توسعة كوبرى الوقف الواقع على جنابىية الباسوسية والباهدية على طريق البرادعة بمحافظة القليوبية.
- طلبي النائب أحمد حجازى: بشأن التباطؤ فى رفع كفاءة طريق شبين الكوم/الباجور مروراً بقرية شنوان وكذلك التباطؤ فى رفع كفاءة طريق شبين الكوم/طنطا بمحافظة المنوفية، وعدم موافقة الهيئة العامة للطرق والكبارى على تنفيذ أعمال تهدئة أو مطبات على الطرق التابعة لها داخل الكتلة السكنية فى بعض القرى مثل طريق البتانون – طريق شبين الكوم/الباجور مروراً بقرية شنوان بمحافظة المنوفية.