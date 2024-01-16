اليوم.. 5 طلبات إحاطة على طاولة «نقل النواب»

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة 5 طلبات إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي: