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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر شرق نابلس وتطلق النار على المواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس، وانتشر جنود الاحتلال في الشوارع وأطلقت النار على المواطنين الفلسطينيين، ونتج عن ذلك إصابة مواطن فلسطيني بشظايا في القدم، كما أعتدت قوات الاحتلال على مواطن اخر بالضرب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال داهمت منزلا وقامت بتفتيشه والتحقيق مع سكان المنزل، وفي مدينة رأس العين اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حامد العامودي، واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال اثناء اقتحام بلدة بيت فوريك.

ومنذ قليل، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قنابل صوتية بشكل عشوائي داخل مخيم عين السلطان بأريحا أثناء اقتحام المخيم، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

كما أضافت الوكالة أن الاحتلال اقتحم المخيم من المدخل الشمالي لمدينة أريحا، وداهم منازل أحد المواطنين وطالبه بتسليم نفسه لاعتقاله، كما تم تهديده بهدم منزله.

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