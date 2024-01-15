أمم أفريقيا | الشوط الأول.. منتخب الكاميرون يتأخر أمام غينيا بهدف



تأخر المنتخب الكاميروني، بهدف أمام نظيره الغيني في الشوط الأول من المباراة التى تقام حاليا على ملعب " شارليس كونان باني"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الثالثة لبطولة أمم أفريقيا والتي تقام في كوت ديفوار.

جاء المباراة سريعة من البداية وحاول منتخب الاسود تسجيل هدف التقدم، إلا أن منتخب غينيا باغت الكاميرون بهدف التقدم عن طريق محمد بايو، وبعدها شن منتخب الكاميرون عدد كبير من الهجمات على أمل إدراك التعادل إلا أن مهاجميه فشلوا في تحقيق ذلك.

وشهد الشوط الأول من المباراة اشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب غينيا فرنسوا كامانو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الاصلي للشوط الأول.

ويلعب منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة بجانب السنغال وغينيا وجامبيا.