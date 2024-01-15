صلاح الشرنوبي: مصر تحتاج لنهضة أكثر في إقامة الحفلات طوال العام مثل الرياض

قال الملحن الكبير صلاح الشرنوبى، إن الشركة المصرية تقوم مجهودات رائعة جدا في إقامة المهرجانات الفنية التي تحدث في مصر منها العلمين والساحل الشمالي وحفلات الأوبرا وغيرها الكثير من الحفلات الموسمية.

وأضاف "الشرنوبى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، ان مصر تحتاج لنهضة أكثر في إقامة الحفلات طوال العام مثلما يحدث فى موسم الرياض، ملفتًا أن لابد أن لا تقتصر الحفلات على موسم الصيف أو المناسبات فقط.

وأكد الملحن الكبير على ضرورة أن لا تقتصر على نجوم معينيين أو الفن الجديد، وأن تتنوع الحفلات ما بين القديم والحديث وجميع أذواق الجمهور، موضحًا انه يستمتع بكل ما يحدث فى دار الاوبرا واهتمامها بالفنون العربية.

ويشار إلى أنه سوف يقام حفل تكريم للملحن الكبير صلاح الشرنوبى، في الثامن عشر من يناير الجاري، في موسم الرياض، لما قدمه من ألحان تعيش في وجدان المواطن العربي على مدار تاريخه الفني.

و يُقام حفل «ألحان صلاح الشرنوبي» على خشبة مسرح أبوبكر سالم، ويشارك فيه النجوم أصالة وراغب علامة ووائل جسار ونانسي عجرم، وأسماء لمنور، بقيادة المايسترو تامر فيضي.