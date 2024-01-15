صلاح الشرنوبي لـ"البوابة نيوز": السعودية تحقق نهضة فنية نوعية كبيرة.. وأشعر بالفخر لتكريمي

أعرب الملحن الكبير صلاح الشرنوبى عن سعادته وفخره بخبر تكريمه فى موسم الرياض، موضحًا أن الملحن الكبير نواف عبدالله هو من أبلغنى بالخبر، بعدها ارسلت رسالة شكر للمستشار ترك آل الشيخ.

وقال "الشرنوبى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن المستشار ترك آل الشيخ، دائما يصنع مفاجآت كل اسبوع تقريبا من خلال موسم الرياض، وشرفُت بان أكون احد المكرمين بعد جيل الرواد للحفلات التي قُدمت لأحياء كل رموز العالم العربي.

ووجه "الشرنوبى" الشكر لـ المملكة العربية السعودية، وكل القائمين علي هذه النهضة الجميلة، وعلي رأسهم رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي ال الشيخ “أبو ناصر”.

وأكد الملحن الكبير أن المملكة العربية السعودية تعيش منذ سنوات في نهضة عظيمة وواضحة، ويستحقون تحية عظيمة لأنهم بالفعل حققوا طفرات في الفنون العربية بشكل عام، موضحا أن المملكة تعيش تطورًا سريعًا جدًا من حيث الأفكار والانفتاح والتطور، حيث إننا أمام نهضة فنية نوعية وكبيرة.

ويشار الى انه سوف يقام حفل تكريم للملحن الكبير صلاح الشرنوبى، في الثامن عشر من يناير الجاري، في موسم الرياض، لما قدمه من ألحان تعيش في وجدان المواطن العربي علي مدار تاريخه الفني.

يُقام حفل «ألحان صلاح الشرنوبي» على خشبة مسرح أبوبكر سالم، ويشارك فيه النجوم أصالة وراغب علامة ووائل جسار ونانسي عجرم، وأسماء لمنور، بقيادة المايسترو تامر فيضي.