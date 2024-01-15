الجارديان البريطانية: الاغتيالات لقادة حزب الله تصعيد خطير.. ودبلوماسيون: إسرائيل تستهدف القضاء على المقاومة في كل مكان.. رباح: وسام الطويل كان مثل قاسم سليماني ولا يمكن استبداله بسهولة

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانيةـ أن الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت كبار قادة في حزب الله في جنوب لبنان تهدد بتصعيد خطير بين الجانبين في الصراع الحدودي المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وقال دبلوماسيون تحدثوا لصحيفة الجارديان إن عمليات القتل المستهدف لاثنين من قادة حزب الله في أعقاب هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في أكتوبر، تخاطر بقطع كافة السبل للتفاهم بين الجانبين.

وفي أحدث تطور مثير للقلق على الحدود، أدى إطلاق صاروخ موجه من لبنان إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 76 عامًا وابنها البالغ من العمر 40 عامًا في قرية كفار يوفال في شمال إسرائيل، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتل أربعة مسلحين مدججين بالسلاح كانوا يحاولون الدخول من لبنان في موقع يبعد حوالي 10 أميال (16 كم) شمال شرق كفار يوفال.

وكفار يوفال هي واحدة من أكثر من 40 بلدة على طول الحدود الشمالية التي أخلتها الحكومة الإسرائيلية في أكتوبر، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العائلة بقيت في المنطقة لأنها تعمل في الزراعة.

بينما استهدفت إسرائيل منذ فترة طويلة أعضاء الجماعات الفلسطينية المسلحة، بالإضافة إلى آخرين، بما في ذلك العلماء النوويين الإيرانيين الرئيسيين، ويبدو أن ذلك قد تغير مع مقتل وسام الطويل، وهو قائد كبير في قوة الرضوان النخبوية التابعة لحزب الله.

وقتل الطويل (58 عاما) يوم الاثنين الماضي في هجوم بطائرة بدون طيار على سيارته في خربة سلم بجنوب لبنان، وقبل بضعة أيام، أدت غارة إسرائيلية على إحدى ضواحي بيروت إلى مقتل الرجل الثاني في المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري.

وقُتل قائد ثانٍ في حزب الله، هذه المرة في قواته الجوية، علي حسين برجي، على مشارف جنازة الطويل، أيضًا في غارة على سيارة، وفي أعقاب ذلك مباشرة، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مسؤوليته في مقابلة تلفزيونية، قائلًا: "هذا جزء من حربنا، نحن نضرب حزب الله”.

وعلى الرغم من أن كلا الجانبين كانا يطلقان النار عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وأحيانا عدة مرات في اليوم، فقد أشار المراقبون إلى عمليات القتل المستهدف باعتبارها بداية جديدة في الصراع.

وقال أحد كبار الدبلوماسيين: "لم نشهد شيئًا كهذا من قبل، إنه يمثل بالتأكيد تصاعدًا طفيفًا في الصراع ونحن بحاجة إلى أن نرى إلى أين يأخذنا، وما إذا كان جزءًا من نمط ما، ومن بين المخاوف أن نمطًا جديدًا من اغتيالات شخصيات حزب الله يمكن أن عدم ضبط النفس.

وقال مكرم رباح، الأستاذ المساعد في تاريخ الشرق الأوسط المعاصر في الجامعة الأمريكية في بيروت والمعلق الدائم: “كان الطويل رجلًا ذا خبرة وكان موجودًا في عام 2006، الطويل كان مثل سليماني، ولا يمكن استبداله بسهولة".

ومن الجدير بالذكر أن عمليات القتل الأخيرة في لبنان ظهرت في سياق أوسع من الاغتيالات الإسرائيلية والاغتيالات الإسرائيلية المشتبه بها.

وكان الأمر الأكثر أهمية قبل العاروري هو مقتل القائد الإيراني الكبير السيد راضي موسوي في سوريا، وهو أكبر قائد في الحرس الثوري الإسلامي يتم اغتياله منذ سليماني.