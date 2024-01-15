رئيس جامعة القناة يهدي درع شئون التعليم والطلاب لـ"ناهد إمام" و"سامي حسانين

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن جميع العاملين بالجامعة يعملون كأسرة واحدة، مشيرًا إلى أن هذا التكريم هو تأكيد على الحب والوفاء لكل من ساهم فى رفعة الجامعة والنهوض بها.

جاء ذلك أثناء حفل تكريم كل من ناهد محمد إمام، وسامي خليل حسانين من الفريق الإداري بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لبلوغهم سن المعاش.

جاء حفل التكريم - بمشاركة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية ولفيف من المديرين العموم بقطاع التعليم والطلاب.

وخلال الحفل - قام الدكتور ناصر مندور بتقديم درع شئون التعليم والطلاب للمكرمين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم، مؤكدًا أن الجامعة تقدر مجهودات كل من أفنى حياته في خدمة الجامعة، مشيرًا إلى أن كل منا يعمل في موضعه، وكلنا نسعى نحو تحقيق هدف واحد هو الارتقاء بجامعتنا، من خلال رفع مستوى خريجيها والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية المقدمة لطلابها ومجتمعها.

فيما حرص الدكتور محمد عبد النعيم على تقديم التهنئة والتقدير للعاملين بمكتبه المحالين لسن التقاعد، مؤكدًا على أن جميع العاملين بقطاع التعليم والطلاب تجمعهم روح الألفة والتعاون، خاصة وأن هذا القطاع مُفعم بالعمل المتواصل، ويخدم بصورة مباشرة متلقي الخدمة والمستهدف الأول من الخدمات الجامعية والتعليمية، ألا وهو الطالب الجامعي.

ثم تم عرض فيديو عن أهم اللحظات التي قضاها كل من "ناهد إمام" و"سامي حسانين" خلال سنوات عملهم التي تجاوز 30 عاما.

ومن جانبها - قدمت الدكتورة سهير أبو عيشة التهنئة للمكرمين، مع تقديم شهادة تقدير لهم عرفانًا من إدارة الجامعة بمجهوداتهم خلال سنوات عملهم.