وزير الشباب: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بنهضة الرياضة

أبدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رضاه التام عن شركات الرعاية التي ترعى أبطال الألعاب الفردية والتي تساهم في تطوير الألعاب ومساعدتهم في التواجد على منصات التتويج القارية و العالمية.

وأضاف وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع البروتوكول التعاون لرعاية عدد من الرياضيين إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بنهضة الرياضة في مصر بصفة عامة والأبطال الرياضيين بصفة خاصة، مؤكدا أن الدولة المصرية تقف خلف جميع أبنائها وتدعمهم من اجل المنافسة في جميع البطولات والتأهل لدورك الالعاب الاولمبية والمنافسة على ميدالية اولمبية.

شهد توقيع عقد الرعاية، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، القائم باعمال رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، مراسم توقيع عقد رعاية لعدد من أبطال مصر الرياضيين للأولمبياد، بحضور الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، المهندس أحمد طه منصور، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة cred، اللواء محمد محمود رئيس اتحاد المصارعة، محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال، العميد خالد محمود نائب رئيس اتحاد التايكوندو، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العملية بوزارة الشباب والرياضة بالإضافة الي قيادات وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة شركة روابط الرياضية وشركة cred.

يشتمل البروتوكول على رعاية عدد من الرياضيين الي دورة الالعاب الاولمبية وهم: "سارة سمير "رفع اثقال"، محمد ابراهيم كيشو "المصارعة"، شهد سامي "تايكوندو"، محمد حمزة "السلاح"، سلمي ايمن "الخماسي الحديث".