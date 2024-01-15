حوادث دهس في مناطق متفرقة بتل أبيب تسفر عن قتلى وجرحى

تجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا بخصوص حادثة طعن امرأة والاستيلاء على مركبتها ثم دهس آخرين في أكثر من موقع بتل أبيب.

وذكرت تقارير إسرائيلية أخرى مقتل إسرائيلي، وإصابة 16 آخرين، جراء تعرضهم للدهس في منطقة "رعنانا" شمال تل أبيب.

وقالت قناة الـ 14 الإسرائيلية إن إسرائيلي قتل وأصيب وطعن آخرون في 3 مواقع، وبين المصابين 3 في حالات خطيرة و8 بحالات متوسطة.

وأشارت تقارير أخرى أن شخصا طعن امرأة واستقل سيارتها ثم قام بدهس عدد من الأشخاص في موقعين مختلفين، وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل بمنطقة "رعنانا" شمال تل أبيب.

وطلب رئيس بلدية رعنانا من السكان عدم الخروج إلى الشوارع، ويذكر أن التقارير الأخيرة أعلنت ارتفاع عدد المصابين فى حادثتي دهس وطعن شمال تل أبيب إلى 19 مصابا.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء رويترز، أن المشتبه به محتجز ويجري التحقيق في دوافعه.

ووصفت الشرطة الإسرائيلية أن هذا الهجوم "إرهابي" في بيان لها، وأضافت أن المشتبه به من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ونقلا عن شهود في تقرير سابق، قالت إذاعة الجيش إن الحادث ربما كان عبارة عن عملية اختطاف سيارة تحطمت خلالها السيارة المسروقة.

وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال مشتبه به فلسطيني ثان، وهو أيضا من الخليل وهو أحد أقارب منفذ الهجوم المزعوم في رعنانا.

وقالت إن الرجل الثاني يشتبه أيضًا في تورطه في الهجوم الإرهابي الواضح، الذي دهس خلاله المهاجم الناس في المدينة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 17 آخرين على الأقل.

فيما ذكرت أنه تم نقل أربعة أطفال ومراهقين أصيبوا في هجمات رعنانا إلى مركز شنايدر الطبي للأطفال في حالة متوسطة ويخضعون للتقييم في غرفة الطوارئ.

ويتوقع المستشفى نقل المزيد من المراهقين والأطفال من مستشفى بيلينسون، حيث تم نقلهم في البداية.