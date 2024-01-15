جبالي يرفع أعمال الجلسة العامة.. ويعلن مواجهة وزير التموين غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، وقال جبالي: "ترفع الجلسة على أن تعود للإنعقاد في الحادية عشر من صباح غد الثلاثاء".

ويواجه مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي غدا الثلاثاء الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.

ومن المنتظر أن يقوم الدكتور على مصيلحى بالرد على ما يثيره النواب فى أدواتهم الرقابية.