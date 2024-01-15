نواب يعلنون فقدانهم الثقة في الإدارة الأمريكية كوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريح عقب اجتماع اللجنة مع السيد السفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، أن موقف الإدارة الأمريكية الحالية من العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطينيى وارتكاب اسرائيل جرائم حرب وابادة جماعية خلال الشهور الثلاثة الماضية عرقلت خلالها الإدارة الأمريكية الحالية سعى المجتمع الدولي لوقف فورى لإطلاق النار واستخدمت حق الفيتو ضد إرادة المجتمع الدولي الرافض لتلك الممارسات الذى تبلور في الجمعية العامة للامم المتحدة والبيان الختامى الذى أصدرته مصر عقب قمة القاهرة للسلام يمثل فقداناً شعبياً للثقة في دور الإدارة الأمريكية كوسيط نزيه بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتابع رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن أعضاء اللجنة طالبوا مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية إبلاغ المسئولين الأمريكيين بفقدان ممثلي الشعب المصري الثقة في دور الإدارة الأمريكية الحالية كوسيط نزيه يعول عليه في الاطلاع بمسؤوليته تجاه الجانب الإسرائيلي للوقف الفورى لإطلاق النار وإنفاذ حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وان الإدارة الأمريكية الحالية لم تقم بدورها كاحدى القوى الدولية المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين والحفاظ على الاستقرار الاقليمى والعالمى بل انحازت لحكومة اسرائيلية يغلب عليها التطرف وارتكاب الجرائم الوحشية التى ترتب عليها بشكل جزئى توسع دائرة الصراع مما يضر بمصالح كافة الأطراف.

وثمنت اللجنة ما قام به الشعب الأمريكي من مظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني ومندده بما يحدث في غزة وكذا المسئولين الذين وقفوا ضد تلك الممارسات باعتبارها ضد الإنسانية، ومن هذا المنطلق ندعو الإدارة الأمريكية للاستماع للرأي العام الأمريكي الداخلي.