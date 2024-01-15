خاص.. إدارة المقاولون توضح حقيقة رحيل طلعت محرم

نفى مصدر مسئول داخل نادي المقاولون العرب، ما تردد من شائعات حول رحيل المدير الفني طلعت محرم وجهازه المعاون عقب انتهاء مباريات كأس الرابطة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إن ملف المدير الفنى الجديد غير مطروح حالياً وهناك ثقة تامة في طلعت محرم وجهازه المعاون.

كان شوقي غريب المدير الفني السابق للمقاولون العرب قد تقدم باستقالته بسبب سوء النتائج.

ويخوض فريق المقاولون العرب بقيادة طلعت محرم مواجهة قوية في الثالثة عصر اليوم الاثنين أمام فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لكأس الرابطة .

وتضم مجموعة ذئاب الجبل كلا من الجونة والبنك الأهلي والمصري البورسعيدي.

وتعرض فريق ذئاب الجبل للهزيمة في الجولة الأولي أمام المصري بهدف دون رد وحقق فريق الجونة الفوز على حساب البنك الأهلي 3-1

ويدخل فريق الجونة موقعة اليوم أمام المقاولون متصدراً للمجموعة ويحتل فريق المصري المركز الثاني بنفس عدد نقاط الجونة ويأتي المقاولون في المركز الثالث والبنك الأهلي رابعاً.

وكان طلعت محرم مدرب المقاولون قد تعرض للطرد أثناء قيادته للذئاب أمام المصري وهو ما يجعله يقود الذئاب خلال مواجهة اليوم من المدرجات.



ويقود فريق الجونة علاء عبد العال الذي يخطط لمواصلة الانتصارات وضمان تخطى عقبة دوري المجموعات والاقتراب خطوة نحو تحقيق لقب البطولة التي تشهد اعتذار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.