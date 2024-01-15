بالفيديو.. أستاذ اقتصاديات البيئة: “التغيرات المناخية تسبب اضطرابات كثيرة ويجب أن نستعد”

قال الدكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة، إن النظام البيئي على كوكب الأرض مصمم على أن يكون هناك درجات حرارة معينة يمكن لكل الكائنات الحية بما فيها من الإنسان والنبات والحيوان أن تتفاعل وتتعايش معها، مشيرًا إلى أن هناك درجة حرارة متوسطة يمكن للكائنات التفاعل والتعايش معها من خلاله، وعندما تحدث أي نوع من التغيرات في درجات الحرارة تسبب الكثير من الاضطرابات على مستوى الأداء والتفاعل مع الكائنات الأخرى.

وأضاف "سرحان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الكثير من الكائنات الموجودة سواء نباتية أو حيوانية قد تفقد قدرتها على أن تتوالد وتتكاثر بل على العكس من الممكن أن تمرض أو تموت وربما تظهر كائنات أخرى أخطر مثل الأفات الزراعية والأمراض التي قد تصيب الإنسان والتي تظهر بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها.

وتابع، أن الدورات الزراعية تتغير بسبب التغيرات المناخية، لذلك، فإن التغيرات القصوى في الحرارة والرطوبة والظروف المناخية يجب أن تم التعامل معها باستراتيجيات التكيف، فلا بد من استنباط شتلات زراعية أو بذور زراعية قادرة على مقاومة الجفاف أو قلة وكثرة الأمطار وقلة وزيادة الرطوبة.

وأردف، أستاذ اقتصاديات البيئة، أن هذه التغيرات تسبب مشكلات كثيرة، فالإنسان أصبح يصاب بأمراض جديدة لأول مرة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النباتات التي أصبحت تصاب بفيروسات جديدة أيضا، وهناك مشكلات كثيرة تحدث بسبب ما وجدناه على مستوى اختلاف قيم الحرارة وتغيرها، لذا فأن ارتفاع حرارة الشتاء يسبب أضرارا بيئية مرعبة، ويجب أن نستعد لما هو آت".