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الإثنين 15 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

افتتاح معرض حكايات ما وراء الحدود بجامعة حلوان

كلية التربية الفنية
كلية التربية الفنية
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نظمت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان المعرض الفني لمجموعة من الدارسين بالدراسات العليا بمعهد باندونج ومجموعة من طلاب الماجستير بكلية التربية الفنية، يحمل عنوان ( حكايات ما وراء الحدود).

عقدت فعاليات المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة واشراف الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة مها يزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار الثقافي لجمهورية اندونيسيا الدكتور بامبادج سوريادي.

وقد تنوعت الأعمال الفنية في مجال التصوير والخرف وذلك في إطار تعزيز التعاون الاكاديمي والبحث العلمى والإبداعى بين الكلية والمعهد العالى للتكنولوجيا، باندونج بجمهورية اندونيسيا .

 

البحث العلمي افتتاح معرض جامعة حلوان