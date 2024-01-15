محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية ل4 حالات إنسانية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ،صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ل(4) حالات إنسانية ذات الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة لمساعدتهم على توفير مستلزمات العلاج وتلبية متطلبات المعيشة مراعاة لظروفهم .

جاء ذلك خلال لقائه بقائه بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يعقدها بشكل يومى.

كما تضمن اللقاء طلب أخصائية تمريض بمستشفى سرس الليان العام تلتمس نقلها الى مستشفى الرمد بمنوف مراعاة لظروفها الصحية وقد وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بإتخاذ اللازم بما لا يخل بنظام العمل والعرض عليه ، كما أحال المحافظ طلب معلمة بناحية بركة السبع تلتمس نقلها من مدرسة صلاح خطاب الرسمية للغات بميت خاقان لوكيل وزارة التربية والتعليم لمراعاة ظروف نجلها الصحية .

هذا وقد وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم.

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