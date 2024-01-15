الأحد المقبل.. "نولد من جديد " فى صالون روايات مصرية للجيب

تنظم روايات مصرية للجيب التابعة للمؤسسة العربية الحديثة بالتعاون مع منصة " اقرأ لي" صالونها الثقافي عن الجيل الجديد من مبدعي المؤسسة العربية الحديثة تحت عنوان "نولد من جديد" وذلك يوم الأحد 21 يناير في تمام السادسة مساءً بمبنى قنصلية وسط القاهرة.

يتحدث في الصالون كل من مصطفى حمدي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية الحديثة، والكاتبة الصحفية والروائية نوال مصطفى مستشار النشر الثقافي للمؤسسة، وأحمد المقدم مدير عام المؤسسة العربية الحديثة، والدكتور هيثم الحاج علي الرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور محمد فتحي، والكاتب خالد الصفتي مؤلف سلسلتي فلاش وسماش، والسيناريست محمد سليمان عبد الملك، والكاتبة شيرين هنائي.

ومن الجيل الجديد في المؤسسة يتحدث كل من الكاتب أحمد فكري، والكاتب الدكتور سيد زهران، والكاتب محمد جهاد، والكاتبة علا الشربيني، والكاتبة سالي عادل.

وعن تلاقي الأجيال يقول مصطفى حمدي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية الحديثة: " يأتي هذا الصالون ليجمع بين جيلين، هما الجيل القديم والذي يمثله خالد الصفتي والجيل الجديد الذي يمثل خط إنتاج آخر لروايات مصرية للجيب، ويظهر بالطبع كيف أن المؤسسة واكبت التطور في كل شيء وقدمت وتقدم كل جديد حتى على مستوى الأفكار وإدارتها وغيرها وعلى مستوى الأفراد وخيالهم الخصب.

بدورها، قالت نوال مصطفى، مستشار النشر الثقافي للمؤسسة: " إننا نؤمن بقدرة المصريين علي التجديد و الابتكار . واضافت:" إن المؤسسة العربية الحديثة هى مصنع الأفكار الذي يخرج منه أجيالًا وراء أجيال يحملون شرارة الابداع و القدرة علي مواكبة العصر بإيقاعه و اختلاف أساليب الابداع .

وواصلت:" فى هذا الصالون نحن نقدم أصوات و أقلام جديدة و نكشف عن مفاجآت الدار فى معرض الكتاب والجديد الذى نقدمه، وايضًا نقدم النسخة الجديدة من روايات مصرية للجيب بنشر أعمال الفائزين في المسابقة التى أعلنتا نتائجها فى سبتمبر ٢٠٢٣".

وقال أحمد المقدم مدير عام المؤسسة العربية الحديثة: تلاقي الأجيال فرصة كبيرة لمعرفة كيف يسير أبناء الجيل الجديد وما هي الأفكار التي يريدون التعبير عنها في أعمالهم، وكيف يرون الكتابة نفسها من واقع كل هذه التكنولوجيا التي نعيش فيها.

يذكر أن صالون روايات مصرية للجيب يقام بمبنى قنصلية، ويستضيف الرموز الذين أثروا العمل الثقافي والكتاب الذين يمثلون التيار الحالي ليؤكد على استمرار المسيرة التي بدأها حمدي مصطفى في نشر الكتاب ليصل لكل يد ليمارس الجميع هذا الفعل الكبير، فعل القراءة.

كما أن الصالون خصص لاستكمال مشروع القرن الثقافي التابع للمؤسسة العربية الحديثة، وهو الذي خرج منه العديد من المؤلفين الذين أصبحوا أسماء لامعة في سماء الأدب المصري وحصدوا العديد من الجوائز، وفي هذا المشروع نشرت المؤسسة "روايات مصرية للجيب" ومنها "رجل المستحيل" وزهور و"ملف المستقبل" و"ما وراء الطبيعة" و"سفاري" و"فانتازيا" و"المكتب رقم 19" و"فلاش" و"زووم" و"كوكتيل 2000" و"ع 2"، والعديد من الكتاب الدراسية مثل سلاح التلميذ وغيرها للمراحل التعليمية المختلفة، وتكمل المسيرة مع أبناء الجيل الجديد.