أمم أفريقيا.. منتخب الكاميرون يخشى مفاجآت غينيا في أولى مبارياته

يلتقي منتخب الكاميرون نظيره غينيا، في السابعة من مساء اليوم الاثنين، على ملعب " شارليس كونان باني"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا.

ويسعى منتخب الكاميرون إلى الفوز في لقاء اليوم وحصد نقاط المباراة الثلاثة من أجل إعتلاء قمة المجموعة مبكرا، كما يسعى سونج، المدير الفني للأسود استغلال عنصر الخبرات لدي اللاعبين لتفادي المفاجآت في اللقاء الأول في له في البطولة.

ويأمل منتخب الكاميرون إلى تحقيق لقب البطولة والاقتراب من منتخب مصر ترتيب المنتخبات الأكثر حصولا على اللقب القاري.

وفي المقابل يمنن المنتخب الغيني نفسه بالفوز على الأسود وتحقيق الفوز الأول بالبطولة في تلك النسخة ومن ثم التأهل إلى الدور التالي والذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة.

ويلعب منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة بجانب غينيا والسنغال وجامبيا.