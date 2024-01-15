بعد التتويج ببطولة فلوريدا.. تعرف على ترتيب مصطفى عسل في التصنيف العالمي للإسكواش

تقدم التايجر المصرى مصطفى عسل لاعب الأهلى، فى التصنيف العالمى للإسكواش بعد التتويج ببطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024، على حساب مواطنه مازن هشام لاعب وادى دجلة بنتيجة 3 - 0 .

حيث تقدم مصطفى عسل فى التصنيف العالمى للإسكواش، من المركز السادس إلى المركز الرابع فى التصنيف العالمى بعد تتويجه بلقب بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش.



وإليكم نقاط التصنيف الجديد بعد انتهاء المنافسات :

1- علي فرج متوسط 2,050 نقطة

2- دييجو الياس متوسط 1,483 نقطة

3- بول كول متوسط 1,283 نقطة

4- مصطفى عسل ⬆️ 938 نقطة

5- محمد الشوربجى 924 نقطة

6- كريم عبد الجواد 891 نقطة

7- مازن هشام 846 نقطة

8- مروان الشوربجى 742 نقطة

9- طارق مؤمن 736 نقطة

10- جويل ميكين 724 نقطة .