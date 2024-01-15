بالفيديو.. "الأرصاد": استمرار انخفاض قيم الحرارة وصقيع في بعض المناطق

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرار في انخفاض قيم الحرارة اليوم الاثنين، ولكن تأثير المنخفض الجوي بطبقات العليا سيقل تأثيره على مصر، وبالتالي ستقل كمية الأمطار وتنحصر فقط في الأماكن الساحلية على البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن هناك كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا والبحر المتوسط منخفضة بشكل كبير في قيم حرارتها، مع وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

وتابعت، أنه سيكون هناك فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم، موضحة أن مصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا ومنخفضة في درجات حرارتها.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء مائلة للبرودة نهارا في معظم المحافظات الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والأجواء دافئة في المناطق الجنوبية بجنوبي الصعيد وسيناء.

وأشارت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس خلال فترات الليل سيكون هناك انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة والصغرى في فترة الليل ما بين الـ 10 وال12 درجة مئوية على شمال البلاد، وبعض محافظات شمال الصعيد تصل درجة الحرارة إلى 5 درجات، مؤكدة أن الأجواء في الليل شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية خاصة فترة الفجر والصباح الباكر وتصل لحد الصقيع في وسط سيناء أو محافظة الوادي الجديد، والأماكن المفتوحة في المدن الجديدة.