بالمجان.. تقديم خدمات طبية وبيطرية وتوعوية للمواطنين بقافلة سكانية في البحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، قافلة سكانية بقرية النجارين التابعة لقرية الوفائية بمركز الدلنجات، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 310 حالات ( باطنة - أطفال - 42 أسنان - نساء وتوليد - تحاليل)، تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وأهمية التحصينات والتطعيمات، كما تم رش 1000 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وعلاج جماعي 800 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية.

وتوفير سيارة اسطوانات غاز وتوزيع 40 اسطوانة على أهالي القرية بسعر المستودع.

كما تم خلال القافلة التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان واستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.