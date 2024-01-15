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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تهدم منزلًا في قلقيلية وتعتقل مواطنين في رام الله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بعدة انتهاكات  داخل المدن الفلسطينية، فاقتحم الاحتلال مدينة قلقيلية بالجرافات، وأوضحت  أن الاقتحام كان من عدة محاور داخل المدينة.

كما أضافت وكالة أنباء "وفا"، أن الاحتلال هدم أحد المنازل باستخدام الجرافات، وتمركز جنوده في المنطقة الشمالية من مدينة قلقيلية، كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين ونتج عن ذلك إصابة شابًا فلسطينيًا  .

وفي قرية بيتين شرق مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنيين فلسطينيين بعد مداهمة منزلهما، وقام الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز على منازل المواطنين .

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