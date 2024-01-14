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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور.. أسماء لمنور تصل للرياض استعدادًا لحفل صلاح الشرنوبي 

أسماء لمنور
أسماء لمنور
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استقبلت الرياض الفنانة أسماء لمنور استعدادًا للمشاركة في حفل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي المنتظر إقامته يوم الخميس المقبل.

وبدأ الفنانون في التوافد على الرياض لعمل البروفات الخاصة به، ومن أوائل النجوم الذين وصلوا الرياض أسماء لمنور وتم استقبالها في المطار بالورود.

ويشارك في الحفل المقام على مسرح بنش مارك في الرياض عدد كبير من النجوم وهم أصالة وراغب علامة ووائل جسار ونانسي عجرم وأسماء لمنور.
 ويستعد النجوم خلال الحفل لتقديم أهم أغنياتهم التي لحنها لهم صلاح الشرنوبي إلى جانب عدد من المفاجآت التي يحملها الحفل.

اسماء لمنور الرياض حفل الموسيقار الشرنوبى