صور.. أسماء لمنور تصل للرياض استعدادًا لحفل صلاح الشرنوبي 

استقبلت الرياض الفنانة أسماء لمنور استعدادًا للمشاركة في حفل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي المنتظر إقامته يوم الخميس المقبل.

وبدأ الفنانون في التوافد على الرياض لعمل البروفات الخاصة به، ومن أوائل النجوم الذين وصلوا الرياض أسماء لمنور وتم استقبالها في المطار بالورود.

ويشارك في الحفل المقام على مسرح بنش مارك في الرياض عدد كبير من النجوم وهم أصالة وراغب علامة ووائل جسار ونانسي عجرم وأسماء لمنور.

ويستعد النجوم خلال الحفل لتقديم أهم أغنياتهم التي لحنها لهم صلاح الشرنوبي إلى جانب عدد من المفاجآت التي يحملها الحفل.