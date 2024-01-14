جيرو vs لوكاكو.. تشكيل ميلان وروما في الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة روما، مساء اليوم الأحد، في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

وشهد التشكيل عودة أوليفيه جيرو مهاجم ميلان، ليقود الخط الأمامي للروسونيري بعدما جلس بديلا في اللقاء الماضي ضد أتالانتا بكأس إيطاليا.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا، سيمون كايير، ماتيو جابيا، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: روبن لوفتوس تشيك، ياسين عدلي، تيجاني ريجنديرز

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، أوليفيه جيرو، رفائيل لياو

وفي المقابل، أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة ميلان، كالتالي:

حراسة المرمى: ميل سفيلار

خط الدفاع: راسموس كريستنسن، جيانلوكا مانشيني، دييغو لورينتي، زكي شيليك

خط الوسط: برايان كريستانتي، لياندرو باريديس، إدواردو بوفي، ليوناردو سبينازولا

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، ستيفان الشعراوي

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، بينما يحتل روما المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

وتعتبر هذه المباراة من أهم مباريات الجولة، حيث يسعى ميلان إلى تحقيق الفوز للحفاظ على مركزه الثالث، بينما يسعى روما إلى تحقيق الفوز للاقتراب من المربع الذهبي.