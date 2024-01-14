نهائي السوبر الإسباني.. ليفاندوفسكي يهدد ريال مدريد ويحفز جماهير برشلونة

أرسل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي رسالة تهديد إلى ريال مدريد وأخرى تحفيزية لجماهير فريقه، مؤكدا قدرته على هزِّ شباك النادي الملكي، متطلعًا إلى المساهمة في فوز برشلونة والاحتفاظ بلقب السوبر.

ورغم تقديمه موسما متواضعا سجل فيه 11 هدفًا فقط في جميع المسابقات، إلا أن هدفه في مرمى أوساسونا في نصف النهائي أعطاه الثقة اللازمة، ويعتقد اللاعب أنه في حالة بدنية جيدة.

ويطمح المهاجم البولندي إلى تكرار أدائه الرائع في العام الماضي، حينما كان جزءًا أساسيًا في فوز برشلونة على ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني.

وتأتي مباراة الغد ضمن تاريخ طويل من مواجهات الفريقين في كأس السوبر، حيث فاز ريال مدريد في 9 مواجهات، بينما انتصر برشلونة في 5، وانتهت مرتين بالتعادل. الفائز في هذا اللقاء سيحسم لقب البطولة بعد أن فاز برشلونة بالنسخة الماضية.