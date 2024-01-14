كأس الأمم الأفريقية.. منتخب مصر يتقدم بهدف على موزمبيق في الشوط الأول

أنهي منتخب مصر لكرة القدم الشوط الأول أمام منتخب موزمبيق متقدمًا بهدف لمصطفي محمد في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء الذى يجمع المنتخبين حاليًا على ملعب فيليكس بوانيي، في أبيدجان في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس الامم الافريقية المقامة حاليا بكوت ديفوار.

وأنقذ محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر هجمة خطرة للمنتخب الموزمبيقي

ونجح محمد الشناوي في إخراج الكرة الخطرة للمنتخب المنافس في الدقيقة 35 من الشوط الأول وحافظ على شباك الفراعنة نظيفة.

ونجح منتخب مصر في السيطرة على مجريات الأمور حتى الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

ورغم سيطرة منتخبنا الوطني على أحداث اللقاء نجح منتخب موزمبيق في الوصول لمنطقة جزاء الفراعنة وأهدروا فرصة كانت قريبة من هز شباك الفراعنة.

وتمكن مصطفي محمد هز شباك منتخب موزمبيق في الدقيقة الثانية للقاء.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.