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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا 2023.. مصطفى محمد يفتتح التسجيل للفراعنة في شباك موزمبيق

مصطفي محمد
مصطفي محمد
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تمكن منتخب مصر من إحراز الهدف الأول في شباك منتخب موزمبيق في المباراة التي تقام ببن الفريقين في أولى مباريات الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار.
أحرز الهدف اللاعب مصطفى محمد خلال الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا
ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر
وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي
المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو
المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق
المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا
المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا
المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا
المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا

مصطفى محمد هدف منتخب مصر