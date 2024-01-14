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الأحد 14 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موقع "أكسيوس" الأمريكي: بايدن مُحبط من نتنياهو بسبب غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو
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كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الأحد عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالإحباط المتزايد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورفضه لمعظم طلبات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة. 
ذكر ذلك مُراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مسؤولين أمريكيين كبار على دراية مباشرة بالقضية. 
وقال الموقع نقلا عن هؤلاء المسؤولين أن الرئيس الأمريكي بايدن أعلن دعمه الكامل لإسرائيل، بدعمها عسكريًا ودبلوماسيًا بشكل غير مسبوق، رغم أن ذلك تسبب له في ضربات سياسية قبل الانتخابات الأمريكية، وقد استمر هذا الدعم علنًا، ولكن خلف الكواليس، هناك دلائل مُتزايدة على أن بايدن بدأ يفقد صبره.

نتنياهو بايدن غزة