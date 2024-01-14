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الأحد 14 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مواطنة تستغيث بوزارة التنمية المحلية ومحافظ المنوفية لرفع الضرر عن أرضها لزراعتها

صورة من الأرض مقلب
صورة من الأرض مقلب للقمامة
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أرسلت مواطنة من أهالي بوهة شطانوف بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، استغاثة إلى محافظ المنوفية، طالبة منه التدخل لوقف إلقاء القمامة ومخلفات البناء على قطعة أرض تمتلكها، وذلك بعد أن تحولت إلى مكب نفايات، مما تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة.

وأوضحت المواطنة أن أهالي القرى المجاورة لها يعمدون إلى إلقاء القمامة والمخلفات على أرضها، وذلك أثناء تبطين الترعة الملاصقة لها.

وطالبت المواطنة محافظ المنوفية بالتدخل الفوري لإزالة القمامة والمخلفات من قطعة أرضها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقالت المواطنة، إنها تقدمت بشكوى لمحافظ المنوفية بتاريخ  22 أغسطس عام 2022 مفادها تضررها وسكان المنطقة المجاورة لقطعة الأرض من تراكم تلال القمامة ومخلفات البناء واعتبارها مقلب قمامة دون وجه حق، الأمر الذي ترتب عليه تحرير أكثر من محضر تبوير على خلاف الحقيقة من الإدارة الزراعية بأشمون والجمعية الزراعية بـ"بوهة شطانوف" بتبوير قطعة الأرض التي امتلكها نتيجة تراكم المخلفات الكبيرة الموجودة عليها منذ سنوات.

وناشدت مالكة الأرض المسئولين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية وعلى رأسها المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون بالتعاون معها وإمدادها باللوادر والمعدات اللازمة لإزالة ورفع القمامة ومخلفات البناء؛ حيث أنها لا تقدر على إعادة الأرض مثلما كانت بسبب التكلفة العالية التي تتكلفها عملية إزالة مقالب القمامة.

بعد أن تلقت محافظة المنوفية شكوى المواطنة، أكدت المحافظة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكوى، إلا أن هذه الإجراءات لم يتم اتخاذها حتى الآن.

وقد تفاقمت المشكلة، حيث تم تحرير محضر من قبل الجمعية الزراعية بالقرية مفاده تبوير قطعة الأرض، وذلك بعد أن أصبحت مكب قمامة كبير يضر مالكة الأرض وسكان المنازل الملاصقة والقرية بأكملها نتيجة التلوث الناتج عن تراكم وحرق القمامة.

ولذلك، تجدد المواطنة استغاثتها باللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، طالبة منه التدخل الفوري لإزالة القمامة والمخلفات من قطعة أرضها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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أشمون المنوفية قطعة ارض أهالى