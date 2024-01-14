فيوتشر يطمئن ناصر ماهر بشأن رحيله للزمالك

طمأنت إدارة فيوتشر، ناصر ماهر نجم فريق الكرة الأول بالنادي، بشأن امكانية انتقاله رحيله لنادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الحالي .

وقال مصدر داخل النادي في تصريحات لـ"البوابة نيوز" مساء اليوم الأحد، إن الإدارة أكدت للاعب إنها لن ترفض رحيله للزمالك أو أى نادي داخل وخارج مصر حال وصول عرض مالي قوي يليق بالنادي واللاعب، كما حدث في صفقة رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي رغم أهميته ودوره مع الفريق .

من مشاركة ناصر ماهر في تدريب فيوتشر اليوم الأحد

وأوضحت الإدارة للاعب، أن الزمالك لم يرسل عرض رسمي لفيوتشر حتي الآن بتضمن القيمة المالية لشراء اللاعب، وحال وصول العرض خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الجاري وفبراير المقبل سيتم مناقشته بجدية وإبلاغ اللاعب بالقرار، مع مطالبة ناصر ماهر بضرورة التركيز في التدريبات بالفترة الحالية.

وشارك ناصر ماهر في مران الفريق اليوم الأحد، وذلك استعدادا لمواجهة فريق سموحة، بالجولة الثانية من المجموعة الأولي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .

وتضم المجموعة الأولي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة فرق، سموحة، بلدية المحلة، الاتحاد السكندري، فيوتشر .