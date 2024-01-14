انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي (وعى) لإعداد مدربين TOT من موظفي الوحدات المحلية بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، إشارة البدء لانطلاق البرنامج التدريبى( وعى ) لإعداد مدربين ( TOT ) من موظفى الوحدات المحلية والقروية، وذلك بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الإجتماعى وبرنامج الأغذية العالمى ( WFP ) تحت مسمى ( إدارة محلية مستدامة ).

جاء ذلك من أجل دعم محاور التنمية والتمكين الإجتماعى والثقافى والاقتصادى داخل القرى المستهدفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة ).

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأن البرنامج التدريبى يستمر على مدار أربعة أيام ويستهدف تدريب عدد 27 من المجموعة الثانية من موظفى الوحدات المحلية بـ 5 قرى وهى وادى الصعايدة والطوناب بمركز إدفو، وبلانة والمالكى بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى قرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو.

وأشار إلى أنه بنهاية التدريب سيصبح لدينا كوادر من موظفى المحليات بالقرى قادرين على نشر أهداف برنامج وعي والتى من أهمها مهارات الإنصات وتنظيم الأسرة والعناية بصحة الأم والطفل، وأيضًا التوعية بجهود الدولة لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، وختان الإناث، علاوة على نشر وتطبيق مخرجات التدريب بمختلف الوحدات القروية.

ولفت إلى أنه يتم متابعة تنفيذ أهداف البرنامج من خلال وحدة حياه كريمه بالمحافظة، كما كشف السكرتير العام المساعد بأنه فى إطار دعم برنامج الأغذية العالمى للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) سيقوم وفد متخصص يضم الدكتورة رباب يحيى ممثل وزارة التنمية المحلية والدكتورة ليلى أحمد ممثل (WFP) بتنظيم جولات ميدانية على مدار يومين لبحث وتفقد احتياجات مجمعات الخدمات بقرى إقليت والكاجوج وسلوا بحرى بمركز كوم أمبو وذلك لدعم تلك المجمعات بالأجهزة وغيرها من المستلزمات التكنولوجية اللازمة لتقديم الخدمات المعنية للمواطنين والأهالى بالشكل المطلوب.

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