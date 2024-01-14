نصر الله: ضربات أمريكا في البحر الأحمر ستضر كل الملاحة

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، يوم الأحد، إن ضربات الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر ستضر بجميع سفن الملاحة في المنطقة، بما في ذلك السفن غير الإسرائيلية.

وأشار نصر الله إلى أن الولايات المتحدة أخطأت حين اعتقدت أن جماعة الحوثي ستتوقف عن مواجهة إسرائيل في البحر الأحمر، مضيفا أن التحركات الأمريكية وضعت كل الملاحة في المنطقة في خطر.

وقال نصر الله: "الأخطر أن ما فعله الأمريكي في البحر الأحمر سيضر بأمن الملاحة البحرية كلها حتى السفن التي لن تذهب إلى فلسطين، حتى السفن غير الإسرائيلية، حتى السفن التي ليس لها علاقة بهذا الموضوع، لأن البحر الأحمر صار ساحة قتال وصواريخ ومسيرات وبوارج.. اختل الأمن".

وتأتي تصريحات نصر الله بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة ضربات جوية على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن، وذلك في سياق ردها على الهجمات الحوثية على أهداف في السعودية.

تصعيد الصراع

ويرى نصر الله أن الضربات الأمريكية ستؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة، وزيادة خطر استهداف سفن الملاحة التجارية.

تُعد تصريحات نصر الله تحذيرا للولايات المتحدة من أن ضرباتها في البحر الأحمر قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

ويشير نصر الله إلى أن الضربات الأمريكية قد تدفع الحوثيين إلى استهداف سفن الملاحة بشكل أكثر كثافة، مما سيؤدي إلى الإضرار بالتجارة العالمية والأمن الإقليمي.