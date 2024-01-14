رئيس جامعة كفرالشيخ الأسبق يلقي محاضرة عن أهمية النانو التكنولوجي

القي الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، محاضرة عن (النانوتكنولوجي) واستخداماته في المجال الزراعي، وذلك بقاعة المؤتمرات بمحطة البحوث الزراعية بمنطقة سخا محافظة كفر الشيخ، كبرى محطات البحوث الزراعية بالشرق الأوسط.

بحضور عدد كبير من الباحثين بالمحطة والشخصيات العامة بالمحافظة وأساتذة كلية الزراعة جامعة كفرالشيخ.

وتحدث “القمري” عن أهمية النانو التكنولوجي في كافة المجالات، وخاصة الزراعة والذي أحدث طفرة كبيرة في هذا المجال، يتمثل الهدف من استخدام تقنية النانو في الزراعة في تقليل رش منتجات وقاية النباتات (المبيدات الحشرية)، وزيادة غلة النباتات، كما أن لها دورًا كبيرًا في كافة مراحل إنتاج ومعالجة، وتخزين وتعبئة ونقل المنتجات الزراعية.

وأضاف أن المواد النانوية تقوم بدور الأسمدة المطلوبة للنبات، بحيث تمتلك خواص لتحسين المحاصيل الزراعية، مع تأثير سمية أقل على البيئة؛ بحيث تقوم بعض المواد النانوية على إنبات البذور، وتحسين نمو الجذور؛ كما في محاصيل الفجل واللفت، والخس والذرة والخيار، والبعض الآخر يقوم على تحسين نمو شتلات القمح والطماطم، ونبات الفول وغيرها الكثير، من التأثيرات الضرورية على المحاصيل الزراعية المختلفة.

وأشار إلى أن (النانو التكنولوجي)، له أيضا مردود إقتصادي علي الاقتصاد القومي ككل، وفي إرتفاع قيمة الصادرات الزراعية المصريه، بحيث تغزو جميع الاسواق العالميه، فهو مفتاح الزراعه السحري، والذي سيعطي لمصر لو طبق التطبيق السليم ميزه تنافسيه بين جميع الدول والعوده لشعار (أنتج في مصر).

وفي نهاية الندوة،كرمت محطة البحوث الزراعيه بسخا الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفرالشيخ السابق ورئيس اكاديمية اخبار اليوم، وأستاذ النانو تكنولوجي بجامعة كفرالشيخ، حيث قام الدكتور محمد عطوه جمال الدين خليل مدير محطة البحوث الزراعيه بسخا، بإهداء درع محطة البحوث الزراعيه بسخا نيابة عن كل العاملين بمحطة البحوث الزراعيه بسخا للدكتور ماجد القمري، تقديرا لجهوده العلميه والجامعية.

كم تم تكريم، أبناء محطة البحوث الزراعيه بسخا، الدكتور عاطف شاهين،والدكتور رضا عماره قسم امراض القمح معهد بحوث امراض النبات مركز البحوث الزراعية، لحصولهما علي جائزه اتحاد الجامعات العربيه في الأمن الغذائي. رحب الدكتور ماجد القمري، بالتعاون المشترك بين معهد النانو تكنولوجي جامعة كفرالشيخ، ومحطة البحوث الزراعيه بسخا.

حضر الندوه الدكتور محمد عطوه مدير محطة البحوث الزراعيه بسخا والوكلاء ورؤساء الاقسام والباحثين وأساتذة كلية الزراعه بجامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ والدكتور مهدى أبوعاليه بمركز البحوث الزراعيه، والعديد من المستثمرين الزراعيين والشخصيات العامه.

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