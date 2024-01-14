وكيل الصحة بالدقهلية يشيد بإنجازات إدارة الأمومة والطفولة خلال 2023

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان اليوم الأحد بجهود إدارة رعاية الأمومة والطفولة خلال العام الماضى تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي لاسيما فيما يتعلق بمتابعة العمل على المبادرات الرئاسية بما يكفل توفير أفضل سبل الرعاية الطبية.

وكشفت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية أن عدد المفحوصين للغدة الدرقية بلغ 107081 حالة فى حين وصل عدد الأطفال الذين تم فحصهم ضمن مبادرة الأمراض الوراثية مايقارب 11957 حالة، وعدد الأطفال المؤمن عليهم بالتأمين الصحي نحو 80166 طفلا.

وأضافت الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة الرعاية والطفولة أنه فى إطار المبادرة الرئاسية لراغبى الزواج فقد بلغ عدد المفحوصين نحو 80095 حالة، وجرى فحص 24209 سيدة حامل بمبادرة صحة الأم والجنين .

كما تنظيم دورات تدريبية عن الكشف المبكر للأمراض المسببة و المشورة التغذوية ودورات عن خدمات تكامل رعاية الأمومة والطفولة بالدمج مع الصحة الإنجابية علاوة ورش لفحص فيروس نقص المناعة البشري ضمن فحص المقبلين على الزواج وتجهيز 17 عيادة امرأة آمنة بجميع الإدارات مدير إدارة الرعاية والطفولة .

أما فيما يتعلق بصرف الألبان الصناعية المدعمة فقد جاء بيان الإدارة كالتالى: “تم صرف نيوكيت جونيور عدد 1858، وصرف نيوكيت اينفنت عدد 1294 ، وصرف نيوكيت سينيو عدد 1116، وصرف pku 1 عدد 52، وصرف pku 2 عدد 103، وصرف pku 3 عدد 66”.

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