ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة وقيامهم بإخفائها بأماكن سرية داخل سيارة "نصف نقل" تمهيدًا لترويجها على عملائهم بمحافظات الوجه القبلى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم.. وبحوزتهما (80 بندقية خرطوش – 1800 طربة لمخدر الحشيش وزنت 180 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت 4 كيلو جرام – سيارة نصف نقل).. بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (15،000،000 خمسة عشر مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.