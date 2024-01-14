قلق وترقب قاتل شقيقته عروس بورسعيد داخل قفص الاتهام انتظارا لحكم المحكمة

جلس محمد نبيل السيد، المتهم بقتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، على الأرض داخل قفص الاتهام، اليوم الأحد، انتظارا لحكم المحكمة عقب انتهاء مرافعة النيابة ومحاميه ومحامي أسرة المجني عليها وذلك في ثاني جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات بورسعيد.

وسادت علامات القلق والترقب على وجه المتهم داخل قفص الاتهام وبدأ يوزع نظراته على المتواجدين في قاعة المحكمة، كما تحدث بصوت هادئ مع محاميه أكثر من مرة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ.