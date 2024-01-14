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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عصابة الاتجار في الهيروين بالمقطم

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس ٣ متهمين بتكوين تشكيل عصابي، للاتجار في الهيروين، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول الواقعه، وعرض المضبوطات علي المعمل الكيميائى.

تعود البداية عندما تم ضبط 3 عاطلين، بدائرة قسم شرطة المقطم  وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,400 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس – ميزان حساس - سلاح أبيض "سكين") .

كما تم ضبط (3 أشخاص) بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,900 كيلو جرام) ، وضبط (عاطلان ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") .


وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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