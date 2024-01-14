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الأحد 14 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرف على العمر الافتراضي لبطارية سيارات تسلا الكهربائية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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طرحت شركة تسلا مؤخرًا سيارات كهربائية حديثة، مما جعل أغلب الناس الراغبون بالشراء يتسألون عن العمر الافتراضي لبطارية السيارة.

وبحسب موقع "ذا كول داون"، قد قامت شركة تسلا عام 2022 باعداد تقرير أفادت فيه، أن معظم سياراتها الكهربائية تفقد نحو 12% فقط من سعة بطاريتها بعد مسافة 200 ألف ميل (نحو 320 ألف كيلومتر)، مما يعني أن هذا التراجع البسيط أمرًا طبيعيًا مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام.

وأشار التقرير إلى أنه في حال تدهورت بطارية تسلا الخاصة بسيارتك بشكل مفرط، فإن الشركة الأميركية تقدم ضمانا على البطاريات، التي تتجاوز حدا معينا من التدهور خلال فترة زمنية محددة.

في المقابل، يقول خبراء إن الشحن الفائق المتكرر واستنزاف البطارية بالكامل والقيادة العدوانية كلها عوامل تؤدي إلى تراجع صحة وعمر بطارية سيارتك.

 

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