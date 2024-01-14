وكيل التعليم بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا مع رؤساء اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأحد اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، عبر الفديو كونفرانس بحضور إبراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة للإعدادية .

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،بضرورة الإنتهاء من كافة استعدادات اللجان الامتحانية لإستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحل التعليم الأساسي "الإعدادية".

فيما جرى مناقشة الإستعدادات النهائية لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والمقرر أن تبدأ يوم الخميس الثامن عشر من يناير الجاري، وتنتهي الخميس الخامس والعشرين من نفس الشهر حيث يؤدى ١٠٨ الف ٣٣٢ طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية أمام ٥٦٩ لجنة امتحانية.

و شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والمراقبين، والتصدي بكل حزم لمحاولات غش.

وأكد على ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بكل هدوء ويسر، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجه شعبان خلال الاجتماع بضرورة التواصل مع غرفة العمليات المركزية المنعقدة طوال أيام الامتحانات وغرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.