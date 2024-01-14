سامح شكري: مصر والصين ترفضان انتهاكات القانون الدولي والتهجير القسري للفلسطينيين

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية ، إن مصر والصين تؤكدان رفض وإدانة انتهاكات القانون الدولي والنقل الجبري والفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن الوضع في غزة مأساوي مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر مع نظيره الصيني ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن الرئيسين المصري والصيني أكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف والقتل واستهداف المدنيين في قطاع غزة.

وتابع: "الرئيس السيسي يحرص على التعاون مع نظيره الصيني الذي هنأه بانتخابة لفترة رئاسية جديدة، ونعمل مع الصين من أجل تعزيز التعاون المشترك".