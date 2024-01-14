وكيل "تعليم مطروح" يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية ببعض اللجان

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، إن غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية لم تتلق أي شكاوى متعلقة بالامتحان في يومها الثاني.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 11658 طالبا وطالبة بعدد 120 لجنة، حيث أدوا الامتحان في الهندسة وحساب المثلثات فترة أولى لمدة ساعتين، ومادة التربية الفنية مادة ثانية لمدة ساعتين.

وقام شحاته بجولة تفقدية مفاجئة بعدد من اللجان الامتحانية غرب مدينة مرسى مطروح، وذلك للاطمئنان على توافر كافة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلاب، مشيراً إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب ومطابق للوزن النسبي للورقة الامتحانية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تابع منذ فجر اليوم عملية خروج مظاريف الأسئلة من مراكز التوزيع إلى مقار لجان الامتحان، وكذلك مسار العملية الامتحانية من خلال التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية؛ للإطمئنان على انضباط كافة اللجان الامتحانية مشيراً أن الغرفة الرئيسية لم تتلق أي شكاوي من الطلاب بشأن امتحانات اليوم الثاني.

وأكد مدير المديرية استمرار الجولات الميدانية داخل لجان امتحانات الشهادة الاعدادية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحان.