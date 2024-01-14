وزير الكهرباء بيبحث مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات

التقى الدكتور محمد شاكروزيرالكهرباء والطاقة المتجددة، اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناءبمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في اطار اللقاءات المتعددة لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الكهرباء بالمحافظة.

في بداية اللقاء حرص المحافظ علي تهنئة وزيرالكهرباء بالعام الميلادي الجديد 2024 داعيا المولى عز وجل ان يعيده بالأمن والاستقرار والتنمية علي جموع الشعب المصري في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدة موضوعات منها :

إدراج توصيل الكهرباء لفرع جامعة السويس بأبورديس

إدراج توصيل الكهرباء للمنطقة اللوجستية بمدينة رأس سدر

إدراج توصيل الكهرباء للتقسيمات السكنية الجديدة بمدن طور سيناء 5600 وحدة سكنية مدينة دهب مشروع 528 وحدة سكنية، مدينة رأس سدر مشروع 448 وحدة سكنية.

بالإضافة الي تنفيذ الـ 10 ميجا وات المتبقية للطاقة الشمسية بشرم السشيخ، وتحصيل مستحقات الكهرباء لدى الفنادق. وايضا توصيل الكهرباء بالتجمعات البدوية بالمحافظة، كما تم خلال اللقاء أيضا بحث امكانية اقامة محطة طاقة الرياح بالمحافظة.

حضر اللقاء المهندس سامي ابو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء

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