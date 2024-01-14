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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 96 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

تحرير 96 مخالفة تموينية
تحرير 96 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على المخابز البلدي
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 96 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية اليوم الأحد على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية ومحاولات الغش التجارى والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ،  استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة تخفيض الأسعار تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 75 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود ميزان - توقف عن العمل – عدم وجود سجلات -اختراق ماكينة )، و21 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - صلاحية - منتجات مجهولة المصدر -ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

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